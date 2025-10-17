Сектор Газа
17 октября, 10:22

Путин поздравил Трампа с итогами ближневосточной поездки

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности телефонного разговора между лидером России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося накануне. Он подчеркнул, что диалог был напрямую связан с недавней поездкой Трампа на Ближний Восток.

«Нами был предложен этот телефонный разговор по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду поздравить Трампа с таким успехом», — заявил Песков.

Напомним, что разговор Путин и Трампа длился около двух часов. После него Трамп анонсировал встречу с российским лидером в Будапеште. Это заявление было сделано после их телефонного разговора. А предстоящему саммиту будет предшествовать встреча высокопоставленных советников обеих стран, запланированная на следующую неделю.

