Песков заявил, что детали разговора Путина и Трампа останутся закрытыми для СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал беседу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, подчеркнув, что подробности их разговора разглашать не будут. Об этом он сообщил, комментируя смену риторики Трампа относительно ракет «Томагавк».

«Содержание разговора должно остаться за пределами средств массовой информации. Он для этого и разговор двух президентов», — сказал он.

Российский и американский лидеры ещё до телефонного разговора 16 октября не исключали возможности прямого диалога и выражали готовность к общению на высшем уровне. Песков отметил, что обмен мнениями между двумя президентами носил закрытый характер и не предназначен для публичного обсуждения.