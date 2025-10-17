Бывшему мэру Нижнего Новгорода отказали в УДО из-за плохого поведения в колонии

Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин не получил условно-досрочного освобождения (УДО) и остаётся в колонии из-за нарушений дисциплины и наличия непогашенных взысканий. Информацию об этом распространил Telegram-канал Mash.

Ранее его супруга Эллада Нагорная была названа самой богатой женой чиновника в России с доходом около 1,5 миллиарда рублей в год. Сейчас она находится за границей, покинув страну якобы для лечения в Европе, но, по неофициальным данным, для начала новой жизни после ареста Сорокина в 2014 году.

В марте 2019 года Сорокина приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в 460,8 млн рублей по обвинениям, включая получение взятки. В 2023 году у него и его сообщников было конфисковано 1,5 миллиарда рублей.