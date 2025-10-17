Сектор Газа
17 октября, 11:56

Организатору убийства мэра подмосковного Дзержинского вынесли приговор спустя 19 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Бывший тренер футбольного клуба «Орбита» Дмитрий Лукин был осуждён на 10,5 лет лишения свободы. Его признали виновным в организации расправы над 53-летним мэром города Дзержинский Виктором Доркиным в 2006 году. Об этом сообщает «Рен ТВ».

Дмитрий Лукин суде. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости

Согласно информации телеканала, это уже третье слушание по делу Лукина. Впервые его судили летом 2017 года, и тогда присяжные вынесли оправдательный вердикт. Однако в июле 2018 года Верховный суд аннулировал это решение, направив дело на новое рассмотрение. В 2019 году Лукин снова оказался под следствием. По итогам второго разбирательства, в апреле 2022 года, он снова был оправдан. Тем не менее, прокуратура добилась отмены и этого оправдательного приговора. Возобновление судебного процесса произошло лишь в мае 2024 года.
53-летний Доркин был убит выстрелами недалеко от своего дома в ночь на 31 марта 2006 года. Он возвращался с телеэфира, когда произошло нападение. Его тело обнаружила случайная прохожая на детской площадке.
Ранее сообщалось, что бывшему мэру Нижнего Новгорода отказали в УДО из-за плохого поведения в колонии. В марте 2019 года Олега Сорокина приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в 460,8 млн рублей по обвинениям, включая получение взятки.


Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Криминал
  • Московская область
