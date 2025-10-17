Reuters опровергло заявление США о сокращении Индией закупок нефти у России

Переговоры с индийской делегацией в Вашингтоне прошли продуктивно, и НПЗ якобы уже уменьшили закупки российской нефти на половину. Источники в индийской отрасли отметили, что нефтеперерабатывающие заводы не были уведомлены о таких просьбах, а размещённые заказы на отгрузку в ноябре и частично декабре показывают, что реальное сокращение, если оно произойдёт, произойдёт не раньше декабря–января.