Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 12:23

Reuters опровергло заявление США о сокращении Индией закупок нефти у России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Белый дом сообщил, что Индия якобы сократила импорт российской нефти на 50%. Однако источники Reuters в индийской нефтяной отрасли опровергают эту информацию.

Переговоры с индийской делегацией в Вашингтоне прошли продуктивно, и НПЗ якобы уже уменьшили закупки российской нефти на половину. Источники в индийской отрасли отметили, что нефтеперерабатывающие заводы не были уведомлены о таких просьбах, а размещённые заказы на отгрузку в ноябре и частично декабре показывают, что реальное сокращение, если оно произойдёт, произойдёт не раньше декабря–января.

Аналитики объяснили, почему Индия будет продолжать покупать российскую нефть
Аналитики объяснили, почему Индия будет продолжать покупать российскую нефть

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп заявил о якобы скором отказе Индии от импорта российской нефти, отметив, что Нью-Дели возобновит закупки после завершения украинского конфликта. По его словам, процесс может занять некоторое время, но завершится относительно быстро. В свою очередь официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал подчеркнул, что политика страны в сфере импорта энергоносителей определяется исключительно интересами индийских потребителей.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Индия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar