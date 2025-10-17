Reuters опровергло заявление США о сокращении Индией закупок нефти у России
Белый дом сообщил, что Индия якобы сократила импорт российской нефти на 50%. Однако источники Reuters в индийской нефтяной отрасли опровергают эту информацию.
Переговоры с индийской делегацией в Вашингтоне прошли продуктивно, и НПЗ якобы уже уменьшили закупки российской нефти на половину. Источники в индийской отрасли отметили, что нефтеперерабатывающие заводы не были уведомлены о таких просьбах, а размещённые заказы на отгрузку в ноябре и частично декабре показывают, что реальное сокращение, если оно произойдёт, произойдёт не раньше декабря–января.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп заявил о якобы скором отказе Индии от импорта российской нефти, отметив, что Нью-Дели возобновит закупки после завершения украинского конфликта. По его словам, процесс может занять некоторое время, но завершится относительно быстро. В свою очередь официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал подчеркнул, что политика страны в сфере импорта энергоносителей определяется исключительно интересами индийских потребителей.
