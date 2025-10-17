МВД объявило в розыск аналитика Михаила Крутихина*
Аналитик Михаил Крутихин*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Михаил Крутихин*
Экономический аналитик Михаил Крутихин* объявлен в розыск МВД России по уголовному делу. Это следует из базы розыска ведомства.
«Разыскивается по статье УК», — сказано в базе, однако конкретная статья не уточняется.
Напомним, нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин*, который сейчас живёт за пределами РФ, в своих соцсетях прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. По его словам, «нахрена вообще нужен» этот регион. Крутихин* с сарказмом заявил, что не расстроится, если область исчезнет с карты РФ. А ранее Life.ru сообщал, что Головинский суд Москвы заочно арестовал главного редактора телеканала «Дождь»** Тихона Дзядко**, объявив его в международный розыск по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.