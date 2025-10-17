МВД объявило в розыск аналитика Михаила Крутихина*

Экономический аналитик Михаил Крутихин* объявлен в розыск МВД России по уголовному делу. Это следует из базы розыска ведомства.

«Разыскивается по статье УК», — сказано в базе, однако конкретная статья не уточняется.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.