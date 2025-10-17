Умер мальчик Алим, для эвакуации которого Путин предоставил свой самолёт

Пятилетний Алим Алимурзаев из Дагестана, чью эвакуацию из Китая для лечения ранее организовали при содействии президента России Владимира Путина, скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. О трагическом событии сообщил отец мальчика Магомед Алимурзаев.

«Он нас покинул», — приводит его слова KP.ru.

Отец мальчика отметил, что утрата стала тяжёлым ударом для всей семьи и всех, кто следил за судьбой ребёнка. Несмотря на усилия врачей и постоянную поддержку близких, побороть болезнь не удалось — сердце Алима остановилось 17 октября. Последние недели жизни мальчик провёл в кругу родных людей.

Напомним, маленький пациент с нейробластомой в сентябре прилетел в Москву, соответствующее распоряжение дал лично Владимир Путин. Некоторое время мальчик лечился в НМИЦ онкологии им. Блохина, но позже его перевели в больницу в ДКГБ Махачкалы.