Регион
17 октября, 12:23

Умер мальчик Алим, для эвакуации которого Путин предоставил свой самолёт

В Дагестане умер пятилетний мальчик Алим, эвакуированный из Китая благодаря Путину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

Пятилетний Алим Алимурзаев из Дагестана, чью эвакуацию из Китая для лечения ранее организовали при содействии президента России Владимира Путина, скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. О трагическом событии сообщил отец мальчика Магомед Алимурзаев.

«Он нас покинул», — приводит его слова KP.ru.

Отец мальчика отметил, что утрата стала тяжёлым ударом для всей семьи и всех, кто следил за судьбой ребёнка. Несмотря на усилия врачей и постоянную поддержку близких, побороть болезнь не удалось — сердце Алима остановилось 17 октября. Последние недели жизни мальчик провёл в кругу родных людей.

Больного раком ребёнка доставили из Пекина в Москву на президентском самолёте

Напомним, маленький пациент с нейробластомой в сентябре прилетел в Москву, соответствующее распоряжение дал лично Владимир Путин. Некоторое время мальчик лечился в НМИЦ онкологии им. Блохина, но позже его перевели в больницу в ДКГБ Махачкалы.

