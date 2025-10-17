Главаря киевского режима Владимира Зеленского встретили в Соединённых Штатах без соответствующих его статусу почестей. Это может говорить о том, что его воспринимают как попрошайку. Такое заявление сделал депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий прокомментировал опубликованное Зеленским видео прибытия в США, на котором отсутствовали высокопоставленные американские официальные лица. Экс-комика встречали лишь его собственные сотрудники, включая главу офиса Андрея Ермака. По мнению депутата, подобный приём демонстрирует пренебрежительное отношение к Зеленскому со стороны американских властей.

«Зеленский получил статус попрошайки, по крайней мере, в США так точно. Судя по тому, как его встречали в аэропорту, возможно, в Белом доме уже подготовлен соответствующий орден для пусть и торжественного, но закрытого вручения», — сказал Белик.

Депутат добавил, что для Зеленского, который позиционирует себя украинским лидером, трудно представить большее оскорбление. Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как закономерную тенденцию, при которой Зеленский повсюду будет сталкиваться с аналогичным приёмом. Депутат выразил уверенность, что в США новости о прибытии главаря киевского режима не вызывают интереса, поскольку визиты сводятся исключительно к просьбам о финансовой помощи. Ведь перед попрошайкой не будут выстраивать почётный караул, заключил Белик.

Ранее политолог Иван Мезюхо подтвердил, что американская сторона унизительно обошлась с Владимиром Зеленским, когда не отправила высокопоставленных лиц встречать его в аэропорту. Это не только демонстрация неуважения, но и полное игнорирование. Однако, по его мнению, США сделали это намеренно.