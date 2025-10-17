Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 15:04

Трамп намерен обсудить с Зеленским возможность его встречи с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президент США Дональд Трамп в ходе сегодняшних переговоров с Владимиром Зеленским намерен обсудить возможность проведения его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Данную информацию озвучила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отметив, что вопрос будет рассмотрен в ходе двусторонней встречи.

Ермак раскрыл два условия Зеленского для встречи с Путиным
Ермак раскрыл два условия Зеленского для встречи с Путиным

Напомним, 16 октября президенты России и США провели телефонный разговор. По его итогам Трамп сообщил, что Владимир Путин выразил недовольство предложением о передаче ракет Tomahawk противникам России. В Кремле же заявили, что позиция Москвы относительно потенциальной передачи «томагавков» Киеву была доведена до сведения американской стороны с максимальной степенью ясности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar