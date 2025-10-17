Трамп намерен обсудить с Зеленским возможность его встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп в ходе сегодняшних переговоров с Владимиром Зеленским намерен обсудить возможность проведения его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Данную информацию озвучила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отметив, что вопрос будет рассмотрен в ходе двусторонней встречи.
Напомним, 16 октября президенты России и США провели телефонный разговор. По его итогам Трамп сообщил, что Владимир Путин выразил недовольство предложением о передаче ракет Tomahawk противникам России. В Кремле же заявили, что позиция Москвы относительно потенциальной передачи «томагавков» Киеву была доведена до сведения американской стороны с максимальной степенью ясности.
