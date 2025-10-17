Трамп намерен обсудить с Зеленским возможность его встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе сегодняшних переговоров с Владимиром Зеленским намерен обсудить возможность проведения его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Данную информацию озвучила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отметив, что вопрос будет рассмотрен в ходе двусторонней встречи.