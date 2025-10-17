Число пострадавших при взрыве на заводе в Башкирии выросло до 8
Обложка © Life.ru
В результате взрыва на заводе «Авангард» пострадало восемь сотрудников, двое из которых были извлечены из-под обломков буквально несколько минут назад. Об этом сообщает Mash.
Момент взрыва завода «Авангард». Видео © Telegram/ Mash
Спасательная бригада оперативно эвакуировала работников из опасной зоны. Медицинские специалисты немедленно приступили к оказанию первой помощи пострадавшим.
Несколько минут назад стало известно, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Предварительно, авария произошла на нитроузле предприятия. По данным СМИ, одно из зданий завода полностью обрушилось после взрыва.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.