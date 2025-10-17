Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 16:04

Число пострадавших при взрыве на заводе в Башкирии выросло до 8

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате взрыва на заводе «Авангард» пострадало восемь сотрудников, двое из которых были извлечены из-под обломков буквально несколько минут назад. Об этом сообщает Mash.

Момент взрыва завода «Авангард». Видео © Telegram/ Mash

Спасательная бригада оперативно эвакуировала работников из опасной зоны. Медицинские специалисты немедленно приступили к оказанию первой помощи пострадавшим.

В Туве жители испугались «грибовидного» облака после взрыва
В Туве жители испугались «грибовидного» облака после взрыва

Несколько минут назад стало известно, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Предварительно, авария произошла на нитроузле предприятия. По данным СМИ, одно из зданий завода полностью обрушилось после взрыва.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar