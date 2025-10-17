Девочку, которую отец выбросил из окна в Уфе, спецбортом доставили в Москву
Трёхлетняя девочка, сброшенная отцом с высоты четвёртого этажа в Уфе, была перевезена в московскую клинику на специализированном борту. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
«Сегодня мы направили спецбортом в Москву нашу маленькую пациентку, за которую переживает вся республика. Мы сохранили ей жизнь, стабилизировали состояние, сделали всё возможное, и теперь ей требуется медпомощь четвёртого уровня», — написал Рахматуллин в Telegram-канале.
Девочка будет проходить дальнейшее лечение в Российской детской клинической больнице. Для её транспортировки в Москву будет задействован специальный борт Центра медицины катастроф.
Напомним, 9 октября в Уфе отец сбросил свою трёхлетнюю дочь из окна четвёртого этажа. По предварительным данным, в квартире находились только они вдвоём, мать с другим ребёнком в это время были в санатории. Спустя несколько дней мужчина предстал перед судом, где вёл себя крайне неадекватно: показывал непристойные жесты, не сидел спокойно и выкрикивал бессвязные фразы. Известно, что его направили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.
