Девочку, которую отец выбросил из окна в Уфе, спецбортом доставили в Москву

Трёхлетняя девочка, сброшенная отцом с высоты четвёртого этажа в Уфе, была перевезена в московскую клинику на специализированном борту. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Видео © Telegram / Айрат Рахматуллин

«Сегодня мы направили спецбортом в Москву нашу маленькую пациентку, за которую переживает вся республика. Мы сохранили ей жизнь, стабилизировали состояние, сделали всё возможное, и теперь ей требуется медпомощь четвёртого уровня», — написал Рахматуллин в Telegram-канале.

Девочка будет проходить дальнейшее лечение в Российской детской клинической больнице. Для её транспортировки в Москву будет задействован специальный борт Центра медицины катастроф.