Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 16:43

Один из пострадавших при взрыве в Стерлитамаке находится в тяжёлом состоянии

Обложка © Life.ru

Один из пострадавших при взрыве на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке находится в тяжёлом состоянии. Данное заявление сделал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

По его словам, в настоящее время из-под завалов удалось извлечь трёх человек, которые были немедленно доставлены в городскую больницу №1. Медики подтверждают, что один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии, другой имеет повреждения средней тяжести, а третий отделался лёгкими травмами. На месте происхождения работают пять бригад скорой помощи, продолжая оказывать необходимую медицинскую помощь.

«Из Уфы на место выехала оперативная группа Минздрава Башкортостана, а также санитарная авиация, врачи-комбустиологи и бригада психотерапевтов. Специалисты окажут медпомощь на месте и при необходимости эвакуируют в Уфу», — написал Рахматуллин в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Предварительно, авария произошла на нитроузле предприятия. По данным СМИ, одно из зданий завода полностью обрушилось после взрыва.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
