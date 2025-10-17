Один из пострадавших при взрыве в Стерлитамаке находится в тяжёлом состоянии

Один из пострадавших при взрыве на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке находится в тяжёлом состоянии. Данное заявление сделал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

По его словам, в настоящее время из-под завалов удалось извлечь трёх человек, которые были немедленно доставлены в городскую больницу №1. Медики подтверждают, что один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии, другой имеет повреждения средней тяжести, а третий отделался лёгкими травмами. На месте происхождения работают пять бригад скорой помощи, продолжая оказывать необходимую медицинскую помощь.

«Из Уфы на место выехала оперативная группа Минздрава Башкортостана, а также санитарная авиация, врачи-комбустиологи и бригада психотерапевтов. Специалисты окажут медпомощь на месте и при необходимости эвакуируют в Уфу», — написал Рахматуллин в Telegram-канале.