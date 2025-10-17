Названа ещё одна возможная причина взрыва на заводе в Башкирии
Причиной взрыва на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке, предварительно, стало образование взрывоопасных паров в технологической установке. Пропорции концентрации смеси были нарушены, что и привело к аварии. Об этом пишет Mash.
Взрыв на заводе «Авангард». Видео © Telegram/ Mash
В результате происшествия произошло частичное обрушение двух этажей производственного корпуса общей площадью около 2,1 тысячи квадратных метров. На место происшествия прибыл глава города, ведутся поисково-спасательные работы.
Напомним, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Предварительно, авария произошла на нитроузле предприятия. По данным СМИ, одно из зданий завода полностью обрушилось после взрыва.
