Трамп снова заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara
Индия находится на финальной стадии отказа от покупки российской нефти. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
«Индия больше не будет покупать российскую нефть. Они уже почти закончили это делать. Они прекращают это делать. Они покупали 38% российской нефти, больше этого не будет», — сказал американский лидер.
Трамп добавил, что Венгрия находится в тяжёлом положении, возможно, и она больше не будет покупать нефть у России.
Ранее Трамп заявлял о якобы скором отказе Индии от импорта российской нефти, отметив, что Нью-Дели возобновит закупки после завершения украинского конфликта. По его словам, процесс может занять некоторое время, но завершится относительно быстро. В свою очередь официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал подчеркнул, что политика страны в сфере импорта энергоносителей определяется исключительно интересами индийских потребителей.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.