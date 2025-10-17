Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 18:10

Трамп снова заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Индия находится на финальной стадии отказа от покупки российской нефти. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Индия больше не будет покупать российскую нефть. Они уже почти закончили это делать. Они прекращают это делать. Они покупали 38% российской нефти, больше этого не будет», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что Венгрия находится в тяжёлом положении, возможно, и она больше не будет покупать нефть у России.

«Наши ресурсы востребованы»: Новак объяснил, почему Индия сохранит закупки российской нефти
«Наши ресурсы востребованы»: Новак объяснил, почему Индия сохранит закупки российской нефти

Ранее Трамп заявлял о якобы скором отказе Индии от импорта российской нефти, отметив, что Нью-Дели возобновит закупки после завершения украинского конфликта. По его словам, процесс может занять некоторое время, но завершится относительно быстро. В свою очередь официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал подчеркнул, что политика страны в сфере импорта энергоносителей определяется исключительно интересами индийских потребителей.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Индия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar