Трамп снова заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть

Индия находится на финальной стадии отказа от покупки российской нефти. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Индия больше не будет покупать российскую нефть. Они уже почти закончили это делать. Они прекращают это делать. Они покупали 38% российской нефти, больше этого не будет», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что Венгрия находится в тяжёлом положении, возможно, и она больше не будет покупать нефть у России.