«Много плохих вещей»: Трамп дал понять, что не хочет передавать Украине Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявил, что тема поставки ракет Tomahawk на Украину будет подниматься в ходе диалога с Владимиром Зеленским, однако она не будет приоритетной. Об этом он заявил перед разговором с главой киевского режима в Белом доме.

«Конечно, мы будем об этом [поставке Tomahawk] говорить, для этого мы и собрались. <...> Мы будем говорить о Tomahawk, но в приоритете для нас закончить войну», — сказал Трамп.

Также американский лидер, что передача Киеву ракет Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию и «много плохих вещей».