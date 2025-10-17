«Много плохих вещей»: Трамп дал понять, что не хочет передавать Украине Tomahawk
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп заявил, что тема поставки ракет Tomahawk на Украину будет подниматься в ходе диалога с Владимиром Зеленским, однако она не будет приоритетной. Об этом он заявил перед разговором с главой киевского режима в Белом доме.
«Конечно, мы будем об этом [поставке Tomahawk] говорить, для этого мы и собрались. <...> Мы будем говорить о Tomahawk, но в приоритете для нас закончить войну», — сказал Трамп.
Также американский лидер, что передача Киеву ракет Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию и «много плохих вещей».
Ранее Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин выразил недовольство предложением о передаче ракет Tomahawk противникам России. По словам президента США, он спросил российского лидера, не возражает ли он, если Америка поставит несколько ракет Украине, на что Путин отреагировал отрицательно. Теперь решение о передаче ракет Киеву отложено.
