Балицкий сообщил, что коридор между Украиной и Россией в Васильевке не откроют

Единственный коридор между Россией и Украиной в Васильевке Запорожской области не откроют, поскольку через него заезжали террористы и диверсанты. Об этом во время общения с ТАСС сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Губернатор заявил, что этот коридор оказался скорее проблемным, нежели полезным. Балицкий подчеркнул, что он был закрыт именно по его решению.

«Заезжали террористы, заезжали диверсанты, привозили взрывные устройства, вывозились машины с территории Запорожской области», — сказал глава Запорожской области.

Белицкий добавил, что местные власти осознавали все риски, но всё равно открыли коридор, чтобы позволить людям вернуться в регион или покинуть его тем, кто предпочитает жить на Украине.