ХАМАС передаст Красному Кресту останки израильского заложника
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Боевое подразделение ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о готовности передать представителям Международного комитета Красного Креста останки израильского гражданина, погибшего в плену. Передача запланирована на 23:00 по местному времени. Об этом они заявили в соцсетях.
Согласно боевикам, тело пленника извлечено и подготовлено для передачи медикам Красного Креста. Личность погибшего не раскрывается.
Ранее ХАМАС вернул Израилю тело палестинца, выдав его за погибшего заложника. Несмотря на договорённости, боевики до сих пор не передали все тела погибших заложников — около 20 тел израильтян остаются у группировки. Позднее в Израиль доставили два гроба с телами, они направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления личностей.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.