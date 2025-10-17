Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 19:29

ХАМАС передаст Красному Кресту останки израильского заложника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Боевое подразделение ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о готовности передать представителям Международного комитета Красного Креста останки израильского гражданина, погибшего в плену. Передача запланирована на 23:00 по местному времени. Об этом они заявили в соцсетях.

Согласно боевикам, тело пленника извлечено и подготовлено для передачи медикам Красного Креста. Личность погибшего не раскрывается.

Израиль подготовит план разгрома ХАМАС в случае отхода от мирного плана США
Израиль подготовит план разгрома ХАМАС в случае отхода от мирного плана США

Ранее ХАМАС вернул Израилю тело палестинца, выдав его за погибшего заложника. Несмотря на договорённости, боевики до сих пор не передали все тела погибших заложников — около 20 тел израильтян остаются у группировки. Позднее в Израиль доставили два гроба с телами, они направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления личностей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar