ХАМАС передаст Красному Кресту останки израильского заложника

Боевое подразделение ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о готовности передать представителям Международного комитета Красного Креста останки израильского гражданина, погибшего в плену. Передача запланирована на 23:00 по местному времени. Об этом они заявили в соцсетях.