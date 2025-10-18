«Барометр здоровья»: О чём говорит состояние ногтей и как распознать угрозу

Внезапное пожелтение, потемнение или слоение ногтей могут быть не просто косметическим дефектом, а сигналом серьёзных проблем с организмом — от дефицита витаминов до диабета. Игнорирование подобных признаков может быть опасно, об этом рассказала Life.ru заведующая отделением косметологии и дерматовенерологии АО«Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Анпилогова.

«Иногда, глядя на свои руки, мы невольно задаёмся вопросом: а всё ли в порядке с ногтями? Ведь они — не просто деталь внешности, а настоящий индикатор внутреннего состояния организма. Они могут раскрыть дефицит витаминов, проблемы с щитовидной железой, печенью, сердцем или даже хронический стресс. Эти сигналы игнорировать нельзя — они помогают сохранить не только эстетику, но и общее благополучие», — отметила эксперт.

По словам дерматовенеролога, изменения, сопровождаемые болью, покраснением, трещинами или неприятным запахом, могут указывать на грибковые инфекции, травмы или системные заболевания. Менее выраженные изменения — тусклость, сухость, мелкие бороздки — обычно корректируются мастером маникюра.

Распространённые проблемы включают онихомикоз (грибковое поражение), вросшие ногти, псориаз, онихолизис (отслоение пластины) и гематомы от ударов или тесной обуви. В группе риска пожилые люди, спортсмены и посетители бассейнов или саун без личной обуви. Стресс дополнительно нарушает кровообращение и провоцирует вредные привычки, например, обгрызание ногтей, что приводит к появлению поперечных борозд — «линий Бо».

«Важно: не пытайтесь лечить по советам из сети! Уксус, йод или чеснок не решат проблему, а могут вызвать ожоги и отсрочить профессиональную помощь. Народные методы подходят лишь как дополнение на ранних этапах и только после консультации врача. Эффективное лечение — это системные препараты, которые полностью восстановят ноготь», — подчёркивает врач.

Собеседница Life.ru отметила, что время регенерации зависит от характера повреждения: лёгкие травмы проходят за 6–12 месяцев, после грибка — на руках 4–6 месяцев, на ногах до 1,5 лет. При сильных гематомах или отрыве пластины врач проводит дренаж и назначает терапию для предотвращения инфекции.

Для профилактики заболеваний необходимо стричь ногти ровно, носить удобную обувь из дышащих материалов и тщательно сушить пальцы после водных процедур, а также дезинфицировать пилочки и ножницы. Кроме того, в общественных местах нужно использовать исключительно свою обувь. Пациентам с диабетом рекомендуются регулярные осмотры стоп — даже мелкая трещина может привести к осложнениям. Диета с белками, биотином, цинком, железом, витаминами C и E укрепляет ногти: орехи, яйца и авокадо делают их крепкими и блестящими.

В случае, если треснул наращенный ноготь, мастер маникюра и владелица салона «В гостях у котиков» Валерия Котова рассказала, что поверхностный скол нужно закрепить пластырем, при отслоении у кутикулы точечно нанести клей, продольную трещину можно аккуратно укоротить пилкой. Если есть кровь или отрыв пластины, необходимо обработать ноготь перекисью, высушить и обратиться к врачу-подологу.

«В итоге ногти — это барометр здоровья, а не мелочь. Не маскируйте проблемы под лаком, лучше проконсультируйтесь со специалистом. Так вы сохраните и красоту, и спокойствие. Будьте внимательны к себе!» — заключила эксперт.

