Визит лидера киевского режима Владимира Зеленского в Белый дом стал простой формальностью для администрации президента США Дональда Трампа. Украине и её союзникам не удалось побудить Штаты к каким-то решительным шагам против РФ. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что украинская делегация ехала в США, чтобы убедить Трампа в необходимости подарить Киеву партию дальнобойных ракет Tomahawk, — это было их главной задачей. Однако Белый дом имел свой план, который сработал в случае с Зеленским.

«Он (план Вашингтона) немного заткнул разноголосицу Европы, которая на всех парах пыталась спровоцировать США и Трампа на гораздо более активные действия», — пояснил Чепа.

По словам депутата, сама встреча стала формальной уже с того момента, как украинский политик прибыл в США, а затем более получаса за углом Белого дома сидел в машине и ждал, пока Трамп освободится. Из-за этого их переговоры задержались.

Глава США в этот раз был особенно ироничным, как и многие вопросы, которые он подсвечивал в ходе беседы. Выглядело всё так, как будто Трамп искренне наслаждается рабочим процессом, ведь именно так он себе и представлял этот визит Зеленского, заключил парламентарий.

Ранее американские СМИ рассказали, что в этот раз в Белом доме не раздавалось никаких криков, однако приятного в этом для Украины мало. Трамп общался с Зеленским жёстко, из-за чего встреча проходила в напряжённой обстановке. Глава киевского режима приехал в США, чтобы уговорить Вашингтон помочь в продолжении войны, однако американский президент навязал свою стратегию переговоров, сломав заготовки Зеленского.