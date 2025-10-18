Спецпосланник Трампа Уиткофф почувствовал себя преданным после удара Израиля
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Специальный посланник администрации президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф признался, что ощутил себя преданным после проведения Израилем военной операции на территории Катара. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому телеканалу CBS.
«Думаю, и (зять Дональда Трампа. — Прим. Life.ru) Джаред (Кушнер. — Прим. Life.ru), и я чувствовали себя (...) немного преданными», — отметил Уиткофф.
Дипломат пояснил, что узнал об ударе по представителям движения ХАМАС в Катаре лишь на следующее утро после операции. По его словам, эти действия израильской стороны подорвали доверие катарского руководства и создали серьёзные препятствия для продолжения переговорного процесса по урегулированию ситуации в секторе Газа.
Напомним, что 9 сентября ВВС Израиля нанесли авиаудар по Дохе, в результате которого было поражено здание, предназначенное для переговоров с ХАМАС. Согласно сообщениям, погибло шесть человек, включая руководителей палестинского движения. Данный инцидент привёл к экстренному созыву заседания Совета Безопасности ООН.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.