Спецпосланник Трампа Уиткофф почувствовал себя преданным после удара Израиля

Специальный посланник администрации президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф признался, что ощутил себя преданным после проведения Израилем военной операции на территории Катара. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому телеканалу CBS.

«Думаю, и (зять Дональда Трампа. — Прим. Life.ru) Джаред (Кушнер. — Прим. Life.ru), и я чувствовали себя (...) немного преданными», — отметил Уиткофф.

Дипломат пояснил, что узнал об ударе по представителям движения ХАМАС в Катаре лишь на следующее утро после операции. По его словам, эти действия израильской стороны подорвали доверие катарского руководства и создали серьёзные препятствия для продолжения переговорного процесса по урегулированию ситуации в секторе Газа.