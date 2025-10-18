Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 09:23

Спецпосланник Трампа Уиткофф почувствовал себя преданным после удара Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Специальный посланник администрации президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф признался, что ощутил себя преданным после проведения Израилем военной операции на территории Катара. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому телеканалу CBS.

«Думаю, и (зять Дональда Трампа. — Прим. Life.ru) Джаред (Кушнер. — Прим. Life.ru), и я чувствовали себя (...) немного преданными», — отметил Уиткофф.

Дипломат пояснил, что узнал об ударе по представителям движения ХАМАС в Катаре лишь на следующее утро после операции. По его словам, эти действия израильской стороны подорвали доверие катарского руководства и создали серьёзные препятствия для продолжения переговорного процесса по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Путин заявил, что был удивлён недавним ударом Израиля по Катару
Путин заявил, что был удивлён недавним ударом Израиля по Катару

Напомним, что 9 сентября ВВС Израиля нанесли авиаудар по Дохе, в результате которого было поражено здание, предназначенное для переговоров с ХАМАС. Согласно сообщениям, погибло шесть человек, включая руководителей палестинского движения. Данный инцидент привёл к экстренному созыву заседания Совета Безопасности ООН.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Стив Уиткофф
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • катар
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar