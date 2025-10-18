Сектор Газа
18 октября, 12:04

Бригада Запорожской АЭС начала работу по восстановлению энергоснабжения

Запорожская АЭС. Обложка © Wikipedia / Ralf1969

Бригада Запорожской АЭС совместно со специалистами компании Россети приступила к ремонту и восстановлению повреждённой 750 кВ магистрали «Днепровская». Работы направлены на восстановление устойчивого энергоснабжения и требуют тщательной технической подготовки и координации. Об этом сообщили в телеграм-канале ЗАЭС.

Решающее значение для выполнения операций в зоне, подвергающейся активным обстрелам со стороны ВСУ, имеет обеспечение безопасности со стороны Министерства обороны РФ. Без военных гарантий работы энергетиков были бы невозможны — именно этот фактор позволил командам действовать в тяжёлых условиях.

«Мы также выражаем благодарность дипломатическому блоку нашей страны, госкорпорации «Росатом» и экспертам МАГАТЭ, чьё взаимодействие позволило согласовать политические и технические условия для восстановления энергоснабжения», отметили в пресс-службе.

На ЗАЭС сообщили о готовности сотрудничать с США
Ранее в Росатоме заявили, что в плане ядерной безопасности ситуация на ЗАЭС стабилизировалась. Недавно глава корпорации Лихачёв заявил, что в данный момент ведутся переговоры о потенциальной возможности восстановления внешнего электроснабжения.

