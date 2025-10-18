Мастер из Подмосковья «построил» дом на кончике карандаша и провёл туда свет
Обложка © VK / Вадим Дугин
Трёхлетний эксперимент жителя подмосковного Егорьевска Вадима Дугина увенчался успехом. О создании миниатюрного домика с действующей электрической подсветкой на кончике карандаша в интервью интернет-изданию Regions.ru рассказал сам мастер. Он отметил, что основной сложностью стало найти сверло, способное пройти точно по грифелю, не разрушив его.
«Первые попытки заканчивались неудачно — карандаши раскалывались. Для реализации замысла потребовалось специальное оборудование и ювелирная точность», — подчеркнул мастер.
По его словам, электричество в миниатюрное строение подаётся по оптоволокну толщиной в несколько миллиметров, практически невидимому невооружённым глазом. Детали дома настолько малы, что рассмотреть их можно только под микроскопом. Мастер, к слову, занимается миниатюрным искусством с 2020 года, его работы выставлялись в разных городах России.
Ранее Life.ru узнал про 8 старых вещей, которые нельзя выбрасывать, — они стоят миллионы, поэтому за ними охотятся антиквары. Кроме того, россиянам рассказали про «Юлид» — фарфоровый объект, вобравший в себя свет, время и память.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.