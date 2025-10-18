Мастер из Подмосковья «построил» дом на кончике карандаша и провёл туда свет

Трёхлетний эксперимент жителя подмосковного Егорьевска Вадима Дугина увенчался успехом. О создании миниатюрного домика с действующей электрической подсветкой на кончике карандаша в интервью интернет-изданию Regions.ru рассказал сам мастер. Он отметил, что основной сложностью стало найти сверло, способное пройти точно по грифелю, не разрушив его.

«Первые попытки заканчивались неудачно — карандаши раскалывались. Для реализации замысла потребовалось специальное оборудование и ювелирная точность», — подчеркнул мастер.

По его словам, электричество в миниатюрное строение подаётся по оптоволокну толщиной в несколько миллиметров, практически невидимому невооружённым глазом. Детали дома настолько малы, что рассмотреть их можно только под микроскопом. Мастер, к слову, занимается миниатюрным искусством с 2020 года, его работы выставлялись в разных городах России.

