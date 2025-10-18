Защитник «Спартака» Бабич покинул поле на носилках из-за травмы колена

Игрок московского «Спартака» Срджан Бабич травмировал колено в ходе матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» и покинул поле на носилках. Сербский защитник неудачно упал на газон в одном из игровых эпизодов. Он был не в силах продолжать матч, поэтому бригада медиков увезла его с поля на носилках на специальной машине.

Особенно обидно, что травма случилась лишь на 10-й минуте матча. На замену сербу вышел камерунец Кристофер Ву. На 26-й минуте судья Павел Кукуян удалил другого защитника красно-белых — ганца Александера Джику. Сейчас в матче идёт второй тайм, счёт на 54-й минуте открыл нападающий гостей Тимур Сулейманов.

Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что у него нет сомнений в победе «Спартака» над «Ростовом» в этом матче. По его словам, «красно-белые» во всех аспектах игры превосходят соперника, поэтому счёт будет разгромный.