«Соображают на поле»: Игрок сборной СССР спрогнозировал итоги матча «Спартак»-«Ростов»
Обложка © ТАСС / Эрик Романенко
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв выразил уверенность в победе «Спартака» над «Ростовом» в предстоящем матче. Эксперт заявил, что красно-белые по всем параметрам превосходят своих оппонентов, поэтому смогут забить два-три мяча.
«В принципе, команда обретает свою хорошую спортивную форму, футболисты уже начинают соображать на поле. Уже как-то меньше стало таких вот невынужденных ошибок <...> Так что у «Спартака» всё будет нормально, они играют на своём поле, «Ростову» будет очень тяжело против них», — уверен собеседник «Газеты.ru».
Матч состоится 18 октября на «Лукойл Арене», начало в 15:15 по московскому времени. На текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков. «Ростов» идёт десятым.
Ранее Life.ru сообщал, что ФК «Спартак» может отправить в отставку вспыльчивого тренера Деяна Станковича после поражения в дерби с ЦСКА. 5 октября команда красно-белых проиграла со счётом 2:3, пропустив три мяча в первые 18 минут матча.