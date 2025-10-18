«Соображают на поле»: Игрок сборной СССР спрогнозировал итоги матча «Спартак»-«Ростов»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв выразил уверенность в победе «Спартака» над «Ростовом» в предстоящем матче. Эксперт заявил, что красно-белые по всем параметрам превосходят своих оппонентов, поэтому смогут забить два-три мяча.

«В принципе, команда обретает свою хорошую спортивную форму, футболисты уже начинают соображать на поле. Уже как-то меньше стало таких вот невынужденных ошибок <...> Так что у «Спартака» всё будет нормально, они играют на своём поле, «Ростову» будет очень тяжело против них», — уверен собеседник «Газеты.ru».