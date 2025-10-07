Валдайский форум
7 октября, 08:42

КДК накажет «Спартак» за пиротехнику и мат фанатов в матче Кубка с «Пари НН»

Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза примет дисциплинарные меры против московского «Спартака» за нарушения болельщиков в матче Кубка России с «Пари НН». По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, фанаты клуба использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику, что нарушает регламент соревнований.

«КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики и использование пиротехники болельщиками «Спартака» в матче Кубка России с «Пари НН», — уточнил он в беседе с «Чемпионатом».

В ЦСКА заявили, что Акинфеев избежал серьёзной травмы в матче со «Спартаком»
А ранее Life.ru писал, что ФК «‎Спартак» может отправить в отставку вспыльчивого Деяна Станковича после разгрома в дерби с ЦСКА. 5 октября команда красно-белых потерпела поражение со счётом 2:3, пропустив три мяча в первые 18 минут матча.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

