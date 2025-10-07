КДК накажет «Спартак» за пиротехнику и мат фанатов в матче Кубка с «Пари НН»
Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза примет дисциплинарные меры против московского «Спартака» за нарушения болельщиков в матче Кубка России с «Пари НН». По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, фанаты клуба использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику, что нарушает регламент соревнований.
«КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики и использование пиротехники болельщиками «Спартака» в матче Кубка России с «Пари НН», — уточнил он в беседе с «Чемпионатом».
А ранее Life.ru писал, что ФК «Спартак» может отправить в отставку вспыльчивого Деяна Станковича после разгрома в дерби с ЦСКА. 5 октября команда красно-белых потерпела поражение со счётом 2:3, пропустив три мяча в первые 18 минут матча.
