КДК накажет «Спартак» за пиротехнику и мат фанатов в матче Кубка с «Пари НН»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза примет дисциплинарные меры против московского «Спартака» за нарушения болельщиков в матче Кубка России с «Пари НН». По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, фанаты клуба использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику, что нарушает регламент соревнований.

«КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики и использование пиротехники болельщиками «Спартака» в матче Кубка России с «Пари НН», — уточнил он в беседе с «Чемпионатом».