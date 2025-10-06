«Спартак» может отправить в отставку вспыльчивого Станковича после разгрома в дерби с ЦСКА
Станковича могут уволить из Спартака на заседании совета директоров
Деян Станкович. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
На предстоящем заседании совета директоров московского «Спартака» может быть принято решение об отставке главного тренера Деяна Станковича. Об этом сообщает источник «Спорт-Экспресса».
Совет директоров клуба соберётся 6 октября на фоне недавней дисквалификации специалиста КДК РФС на месяц и неутешительных результатов команды. В частности, 5 октября «Спартак» потерпел поражение в дерби с ЦСКА со счётом 2:3, пропустив три мяча в первые 18 минут матча.
Станкович возглавил красно-белых в июле 2024 года, а в мае текущего года его контракт был продлён до 2027 года. Однако после 11 туров РПЛ команда занимает лишь шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков, что, вероятно, и стало причиной возможного кадрового решения.
Напомним, что разговоры про увольнение Деяна Станковича из «Спартака» начались ещё в прошлом месяце после скандального матча против «Динамо». Тогда вспыльчивого тренера обвинили в оскорбительных высказываниях в адрес арбитра и отстранили от работы на месяц.
