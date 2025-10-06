«‎Спартак» может отправить в отставку вспыльчивого Станковича после разгрома в дерби с ЦСКА

На предстоящем заседании совета директоров московского «Спартака» может быть принято решение об отставке главного тренера Деяна Станковича. Об этом сообщает источник «Спорт-Экспресса».

Совет директоров клуба соберётся 6 октября на фоне недавней дисквалификации специалиста КДК РФС на месяц и неутешительных результатов команды. В частности, 5 октября «Спартак» потерпел поражение в дерби с ЦСКА со счётом 2:3, пропустив три мяча в первые 18 минут матча.

Станкович возглавил красно-белых в июле 2024 года, а в мае текущего года его контракт был продлён до 2027 года. Однако после 11 туров РПЛ команда занимает лишь шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков, что, вероятно, и стало причиной возможного кадрового решения.