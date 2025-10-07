Валдайский форум
6 октября, 23:05

В ЦСКА заявили, что Акинфеев избежал серьёзной травмы в матче со «Спартаком»

Акинфеева признали лучшим игроком в 500-м матче РПЛ в качестве капитана ЦСКА. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев получил менее серьёзное повреждение в ходе победного матча против «Спартака», чем первоначально предполагалось. Соответствующее заявление распространила пресс-служба футбольного клуба.

Согласно медицинскому заключению, голкипер подвернул голеностопный сустав с надрывом связок. Капитан армейцев уже начал курс терапии, а точные сроки восстановления определят в течение недели.

Также в клубе сообщили о состоянии других игроков: нападающий Тамерлан Мусаев восстанавливается от растяжения задней поверхности бедра и не сможет сыграть в октябрьских матчах за сборную России, а защитник Игорь Дивеев продолжает лечение в расположении национальной команды.

«В моём детстве такого не было»: Акинфеев высказался о названном в его честь турнире
Напомним, что в матче 11-го тура РПЛ ЦСКА одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Акинфеев получил повреждение во втором тайме и был заменён на 61-й минуте.

Ранее сообщалось, что на предстоящем заседании совета директоров московского «Спартака» может рассматриваться вопрос об отставке главного тренера Деяна Станковича. Поводом для возможного кадрового решения стали недавняя дисквалификация специалиста Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС на месяц и неутешительные спортивные результаты команды, включая поражение в дерби с ЦСКА, где команда пропустила три мяча в первые 18 минут матча. Однако по итогам заседания тренер сохранил пост.

Анастасия Никонорова
