18 октября, 14:20

Зеленский беспардонно перебил Трампа, когда он заговорил о мире России и Украины

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Владимир Зеленский вступил в полемику с главой США Дональдом Трампом относительно оценки украинского конфликта и позиции президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Daily Mail.

«Зеленский выступил с резким упрёком из-за оценки Дональдом Трампом украинского конфликта, настаивая на том, что «Путин не хочет мира», даже несмотря на то, что американский президент продолжал выражать уверенность в том, что начало мирных переговоров уже близко», отмечает издание.

В ходе приёма американский лидер действительно отметил, что обе стороны конфликта хотят мира. Зеленский не смог этого вынести и стал твердить, что к миру стремится «только Украина».

Напомним, состоявшаяся накануне встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне была напряжённой для украинской делегации, несмотря на отсутствие скандальных событий. Американский президент жёстко навязал свою позицию, отвергнув планы Киева по продолжению боевых действий. Трамп потребовал от Украины перейти к переговорам с Россией, что означало провал дипломатической стратегии Зеленского.

