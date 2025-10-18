Зеленский беспардонно перебил Трампа, когда он заговорил о мире России и Украины

Владимир Зеленский вступил в полемику с главой США Дональдом Трампом относительно оценки украинского конфликта и позиции президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Daily Mail.

«Зеленский выступил с резким упрёком из-за оценки Дональдом Трампом украинского конфликта, настаивая на том, что «Путин не хочет мира», даже несмотря на то, что американский президент продолжал выражать уверенность в том, что начало мирных переговоров уже близко», — отмечает издание.

В ходе приёма американский лидер действительно отметил, что обе стороны конфликта хотят мира. Зеленский не смог этого вынести и стал твердить, что к миру стремится «только Украина».