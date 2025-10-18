Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 15:10

«Спартак» вырвал ничью у «Ростова», оставшись в меньшинстве после удаления Джику

Обложка © ТАСС / Степан Ноздрев

Обложка © ТАСС / Степан Ноздрев

Московский футбольный клуб «Спартак» дома сыграл вничью с «Ростовом», игра 12-го тура РПЛ закончилась со счётом 1:1. У красно-белых гол забил аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, а у противника отличился удачным попаданием в створ ворот Тимур Сулейманов.

Игра получилась напряжённой по накалу страстей. Защитник «Спартака» Срджан Бабич получил травму колена в самом начале, медикам пришлось увозить его с поля на носилках. Затем на 26-й минуте красную карточку за фол получил камерунский центральный защитник столичного клуба — Александер Джику. После этого «Спартак» играл до финального свистка в меньшинстве. Сейчас команда имеет 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» же прописался на десятой строчке, заработав 14 очков.

Футболисты «Спартака» 26 октября встретятся с «Оренбургом», а «Ростов» в тот же день выйдет на поле против махачкалинского «Динамо». До этого в Кубке России красно-белые сыграют в гостях с дагестанской командой, а дончане примут «Пари НН».

Футболист Ламин Ямаль прекратит раздавать бесплатные автографы
Футболист Ламин Ямаль прекратит раздавать бесплатные автографы

Ранее сообщалось, что французский футбольный клуб «ПСЖ» готов продать российского вратаря Матвея Сафонова уже зимой 2026 года. Решение объясняется не игровыми качествами россиянина, а политической ситуацией, так как летом руководство ФК подписало контракт с украинским защитником Ильёй Забарным.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ФК Спартак
  • ФК Ростов
  • Спорт
  • Москва
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar