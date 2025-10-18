«Спартак» вырвал ничью у «Ростова», оставшись в меньшинстве после удаления Джику

Московский футбольный клуб «Спартак» дома сыграл вничью с «Ростовом», игра 12-го тура РПЛ закончилась со счётом 1:1. У красно-белых гол забил аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, а у противника отличился удачным попаданием в створ ворот Тимур Сулейманов.

Игра получилась напряжённой по накалу страстей. Защитник «Спартака» Срджан Бабич получил травму колена в самом начале, медикам пришлось увозить его с поля на носилках. Затем на 26-й минуте красную карточку за фол получил камерунский центральный защитник столичного клуба — Александер Джику. После этого «Спартак» играл до финального свистка в меньшинстве. Сейчас команда имеет 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» же прописался на десятой строчке, заработав 14 очков.

Футболисты «Спартака» 26 октября встретятся с «Оренбургом», а «Ростов» в тот же день выйдет на поле против махачкалинского «Динамо». До этого в Кубке России красно-белые сыграют в гостях с дагестанской командой, а дончане примут «Пари НН».

