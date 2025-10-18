Сектор Газа
18 октября, 18:53

В МАГАТЭ сообщили о сроках восстановления электропитания Запорожской АЭС

ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Подключение Запорожской атомной электростанции к внешним электросетям будет восстановлено в течение приблизительно семи дней. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

«Ожидается, что ремонт продлится около недели», — приводятся слова Гросси.

Глава МАГАТЭ выразил осторожный оптимизм относительно сроков восстановительных работ, отметив, что специалисты наконец видят «свет в конце туннеля». Работы по восстановлению энергоснабжения крупнейшей атомной станции Европы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

Глава «Росатома» заявил о переговорах по восстановлению внешнего электроснабжения ЗАЭС

Напомним, что текущая ситуация на Запорожской АЭС не вызывает опасений относительно ядерной безопасности. Как ранее отмечали в МАГАТЭ, ни одна из сторон не заинтересована в эскалации обстановки на атомном объекте. В настоящее время уже начаты работы по восстановлению внешнего электроснабжения станции.

