Рецепт против вспышек: Онищенко рассказал, как перебороть солнечную активность

Продолжающиеся вспышки на Солнце могут влиять на сон и здоровье людей, однако задумываться и размышлять о них не стоит, лучше переключиться на повседневные и приносящие удовольствие дела. Об этом в беседе с Life.ru сказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко.

Эксперт отметил, что такие вспышки происходили миллион или даже два миллиона лет назад, и, возможно, были более интенсивными. Онищенко выразил мнение, что солнечная активность не стала причиной, по которой предки оставляли свои места обитания. И вряд ли древние люди задавались вопросом, как десять вспышек на Солнце повлияют на охоту за мамонтом.

«Конечно, если любой недосып или любое переедание, а не дай Бог, потребление алкоголя, мы будем списывать на солнечную активность, то, конечно, это будет влиять», — пояснил Онищенко.

Академик призвал меньше обращать внимание на вспышки, хотя полностью сбрасывать их со счетов не следует. Он призвал проводить это время с пользой: ходить на прогулки или смотреть любимые фильмы.

«Это отличный рецепт против вспышек. Поесть вовремя не забудьте, и пообщаться со своими близкими. И подумайте о меньшей нагрузке, особенно негативной, на кору головного мозга», — сказал академик РАН.

А вот размышлять о том, что будет от вспышек, не стоит, так как это может вызвать лишние переживания.

Напомним, что на Земле началась третья за октябрь магнитная буря. Её вызвал поток быстрого солнечного ветра. При этом в октябре солнечные вспышки не вызывали сильных потрясений в магнитном поле планеты.