Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлениями к работникам и ветеранам дорожного хозяйства, подчеркнув, что именно их ежедневный труд задаёт темп развития регионов. Он отметил высокий профессионализм отраслевых специалистов и важность стоящих перед ними задач. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В телеграмме говорится, что в непростых, порой экстремальных условиях дорожники возводят автомагистрали и путепроводы, строят мосты и тоннели, прокладывают маршруты, которые связывают города и посёлки и обеспечивают безопасное и стабильное сообщение по всей стране. От их созидательной работы напрямую зависит качество жизни людей и развитие страны.

Глава государства обратил внимание на положительную динамику в дорожной сфере: благодаря продуманным управленческим решениям и широкому внедрению современных технологий и материалов ремонтируются и прокладываются сотни километров федеральных, региональных и местных трасс, создаются крупные логистические узлы и транспортные коридоры, модернизируется инфраструктура, развивается государственно-частное партнёрство.

«Убеждён, что и впредь вы будете добросовестно работать, добиваться поставленных целей на благо Родины и нашего народа», — добавил Путин.

День работников дорожного хозяйства отмечается в стране в третье воскресенье октября. Праздник установлен указом президента от 23 марта 2000 года.