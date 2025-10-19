ХАМАС отверг обвинения Вашингтона в нарушении прекращения огня в Газе

Движение ХАМАС сообщило, что не признаёт обвинения со стороны Вашингтона в нарушении режима прекращения огня в секторе Газа. По утверждению его представителей, заявления США вводят в заблуждение, как и пропаганда Израиля, преследуя цель замаскировать продолжающуюся агрессию против палестинцев.

«ХАМАС решительно отвергает обвинения, изложенные в заявлении Государственного департамента США, и опровергает утверждения о якобы «неминуемом нападении» или «нарушении соглашения о прекращении огня», — сказано в заявлении ХАМАС в телеграм-канале.

Напомним, Госдепартамент США проинформировал страны – гаранты мирного соглашения по сектору Газа о «неизбежном» нарушении режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС. В документе указали, что «запланированное нападение» ХАМАС нарушает соглашение о прекращении огня и подрывает достигнутый прогресс благодаря посредническим усилиям. При этом глава Минобороны Израиля Исраэль Кац поручил разработать план уничтожения ХАМАС, если палестинское движение нарушит мирный план американского лидера Дональда Трампа. Вместе с тем власти сектора Газа заявили, что это Израиль уже около 50 раз нарушил режим прекращения огня.