Французские толстосумы массово выводят деньги за границу из-за политического кризиса

Обеспокоенные политикой Парижа французские богачи начали массово выводить средства за границу. Управляющие активами, банкиры и юристы отмечают усиление оттока: часть капиталов уже направляется в Люксембург, другие — в привычные «убежища» вроде Швейцарии. Об этом пишет Financial Times.

Инвесторы особенно активно покупают люксембургские аннуитеты и переводят крупные суммы в зарубежные структуры — приток туда называют рекордным.

«Большинство активов, которыми мы управляем, больше не находятся во Франции», — заявил глава парижской компании по управлению активами Scala Patrimoine Гийом Луккини.

Вызвано это, как говорят авторы материала, политическим кризисом после объявления президентом страны Эмманюэлем Макроном внеочередных парламентских выборов в июне 2024 года: возможности проводить про‑бизнес политику до 2027 года существенно сократились, что подстегнуло бегство капитала. Некоторые состоятельные семьи идут дальше и меняют то банковский или фактический адрес.