Французские толстосумы массово выводят деньги за границу из-за политического кризиса
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators
Обеспокоенные политикой Парижа французские богачи начали массово выводить средства за границу. Управляющие активами, банкиры и юристы отмечают усиление оттока: часть капиталов уже направляется в Люксембург, другие — в привычные «убежища» вроде Швейцарии. Об этом пишет Financial Times.
Инвесторы особенно активно покупают люксембургские аннуитеты и переводят крупные суммы в зарубежные структуры — приток туда называют рекордным.
«Большинство активов, которыми мы управляем, больше не находятся во Франции», — заявил глава парижской компании по управлению активами Scala Patrimoine Гийом Луккини.
Вызвано это, как говорят авторы материала, политическим кризисом после объявления президентом страны Эмманюэлем Макроном внеочередных парламентских выборов в июне 2024 года: возможности проводить про‑бизнес политику до 2027 года существенно сократились, что подстегнуло бегство капитала. Некоторые состоятельные семьи идут дальше и меняют то банковский или фактический адрес.
Ранее Life.ru рассказывал, что рейтинг одобрения французского президента Макрона рухнул до небывалого уровня. Такой низкий показатель даже для него является рекордным, ведь сейчас лидер страны не входит даже в топ-50 самых популярных политиков Франции.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.