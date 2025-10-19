Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

19 октября, 09:02

Два пассажирских автобуса столкнулись в Санкт-Петербурге

Обложка © Life.ru

Столкновение двух пассажирских автобусов на улице Савушкина в Приморском районе Северной столицы привело к травмированию трёх человек. Пострадавших госпитализировали с места ДТП, рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД России Вячеслав Степченко.

По его словам, авария с участием двух транспортных средств произошла в 8 утра в воскресенье, 19 октября, на остановке общественного транспорта около дома №128. По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.

Два молодых регбиста Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в ДТП
Ранее на трассе между Йошкар-Олой и Зеленодольском BMW влетела в фуру, есть жертвы. Кроме того, под Серпуховом три человека погибли в массовом ДТП с четырьмя грузовиками.

Борис Эльфанд
