Два пассажирских автобуса столкнулись в Санкт-Петербурге
Столкновение двух пассажирских автобусов на улице Савушкина в Приморском районе Северной столицы привело к травмированию трёх человек. Пострадавших госпитализировали с места ДТП, рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД России Вячеслав Степченко.
По его словам, авария с участием двух транспортных средств произошла в 8 утра в воскресенье, 19 октября, на остановке общественного транспорта около дома №128. По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.
