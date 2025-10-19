Сектор Газа
19 октября, 09:07

Дочь Ефрема Амирамова произнесла произнесла его предсмертные слова на похоронах

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Музыкант Ефрем Амирамов умер в реанимации республиканской клинической больницы Нальчика 9 октября. Тело артиста доставили в Израиль, где в среду в городе Реховот состоялось прощание. На церемонии его дочь Лея рассказала, какими были последние слова отца. Об этом сообщает The Voice Mag.

На местном кладбище собралось более сотни человек: поклонники, коллеги и близкие, многие прибыли издалека, чтобы отдать дань уважения певцу. Его вдова Ирина и дочь Лея присутствовали на траурной церемонии.

«Я не успел успеть», — произнесла Лея последние слова своего отца.

Ефрем Амирамов — певец, композитор, поэт и музыкант. Имеет звание народного артиста Кабардино‑Балкарии и Ингушетии, заслуженного артиста Карачаево‑Черкесии. Родился в 1956 году в Нальчике, окончил музыкальную школу, затем Ростовский институт народного хозяйства. Широкую узнаваемость ему принесли такие композиции, как «Молодая», «Лучшая из мам», «Алёнка».

Напомним, что Ефрем Амирамов скончался 9 октября в больнице, куда его доставили в тяжёлом состоянии с заражением крови. После этого родные опровергли данные о смерти артиста, заявив, что врачи продолжают бороться за его жизнь.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
