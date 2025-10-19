«Северсталь» переиграла «Амур» по буллитам и одержала четвёртую победу подряд

Хоккейный клуб «Северсталь» из Череповца одержал выездную победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время закончилось при счёте 2:2, исход определялся по буллитам.

В основное время шайбы забрасывали Ярослав Лихачёв и Кирилл Петьков у хозяев, а у гостей — Руслан Абросимов и Илья Квочко. Победный буллит в серии (3:2) реализовал нападающий «Северстали» Михаил Ильин, принеся своей команде четвёртую победу подряд. Череповчане сейчас занимают третью строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Хабаровский «Амур» потерпел первое поражение после пяти успешных матчей и остаётся на седьмой позиции в Восточной конференции.

Ранее Life.ru рассказывал, что московское «Динамо» одержало победу над китайским «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ, который тоже завершился со счётом 3:2 по буллитам. В основное время «Шанхай» вёл благодаря шайбам Рендулича и Валенцова, но «Динамо» сравняло счёт усилиями Сикьюры и Слепышева. Решающий буллит успешно реализовал Никита Гусев, принеся своей команде победу.