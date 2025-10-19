Bloomberg узнал о недовольстве Казахстана ударом ВСУ по газопредприятию под Оренбургом

Казахстан выразил обеспокоенность после ночной атаки украинских беспилотников по газоперерабатывающему предприятию в Оренбургской области. В результате инцидента была остановлена подача казахстанского газа с месторождения Карачаганак. Об этом сообщает Bloomberg.

В Минэнерго республики предупредили, что нарушение приёма газа может отразиться и на добыче нефти: нефтегазовые проекты двух стран тесно переплетены. Карачаганак, расположенный близ общей границы, входит в тройку ключевых активов Казахстана.

«Карачаганак, расположенный недалеко от общей границы двух стран, является одним из трёх ключевых нефтегазовых проектов Казахстана. Поскольку нефть и газ там добываются одновременно, операторы не могут сократить добычу газа, не сократив при этом добычу сырой нефти», — сказано в публикации.

Генштаб ВСУ подтвердил удары по объекту в Оренбурге, заявив о попадании в одну из установок по переработке и очистке газа. Там же подтверждены и удары по Новокуйбышевскому НПЗ.

Ранее Life.ru сообщал, что в Оренбургской области прогремела серия взрывов, когда противовоздушная оборона начала сбивать в небе украинские беспилотники. Местные жители тогда заметили задымление в одном из районов Оренбурга.