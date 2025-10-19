«Энергия трагедии»: Психолог объяснила, почему Киркоров отказался от наследства

Народный артист России Филипп Киркоров сознательно отказался от наследства отца, чтобы избежать погружения в травмирующие воспоминания и эмоции, связанные с его утратой, полагает психолог Марианна Абравитова. По её словам, музыкант за последние годы пережил серьёзный кризис, связанный с многочисленными стрессами и проблемами со здоровьем, и только недавно начал из него выходить.

«И, конечно, окунаться сейчас в наследство, которое, по-видимому, не стоит того, и разбираться с долгами — значит окунуться опять в ту самую энергию трагедии», — отметила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Она предположила, что наиболее ценное имущество могло быть переписано на сына ещё при жизни Бедроса Киркорова, а необходимость разбираться с оставшимися долгами потребовала бы эмоциональных сил, которых у певца сегодня нет. Поэтому решение артиста является психологически оправданным, поскольку позволяет ему двигаться вперёд, не возвращаясь к болезненным переживаниям.