Адвокат раскрыл, почему Киркоров не претендует на наследство покойного отца

В Сети появились сообщения о том, что Филипп Киркоров не спешит оформлять наследство в связи с возможными долговыми обязательствами, оставшимися после смерти отца артиста Бедроса. Утверждалось, что в отношении наследника якобы подан иск от Федеральной налоговой службы (ФНС). Адвокат артиста Александр Добровинский прокомментировал ситуацию в беседе с kp.ru.

По словам эксперта, это личное решение Киркорова, касающееся его взаимоотношений с отцом. Добровинский присутствовал на поминальной церемонии Бедроса. Адвокат процитировал главные слова, сказанные певцом в отношении своего родителя.

«Самое главное наследство моего отца — это память о самом светлом и самом благородном человеке, которого я знал в своей жизни. И большего после себя папа оставить не мог», — цитирует Добровинский слова Киркорова. Адвокат добавил, что в тот момент все прослезились.