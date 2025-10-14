Адвокат раскрыл, почему Киркоров не претендует на наследство покойного отца
Обложка © ТАСС / URA.RU / Вячеслав Немышев
В Сети появились сообщения о том, что Филипп Киркоров не спешит оформлять наследство в связи с возможными долговыми обязательствами, оставшимися после смерти отца артиста Бедроса. Утверждалось, что в отношении наследника якобы подан иск от Федеральной налоговой службы (ФНС). Адвокат артиста Александр Добровинский прокомментировал ситуацию в беседе с kp.ru.
По словам эксперта, это личное решение Киркорова, касающееся его взаимоотношений с отцом. Добровинский присутствовал на поминальной церемонии Бедроса. Адвокат процитировал главные слова, сказанные певцом в отношении своего родителя.
«Самое главное наследство моего отца — это память о самом светлом и самом благородном человеке, которого я знал в своей жизни. И большего после себя папа оставить не мог», — цитирует Добровинский слова Киркорова. Адвокат добавил, что в тот момент все прослезились.
Напомним, что 92-летний Бедрос Киркоров умер от остановки сердца 18 марта. Прощальная церемония состоялась в храме Христа Спасителя. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Сын артиста Филипп тяжело переживал утрату. Король российской эстрады отказался от наследства отца.
