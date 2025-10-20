Врач объяснила, когда отказ ребёнка смотреть в глаза является признаком аутизма

Отсутствие зрительного контакта с ребёнком может вызывать тревогу и ассоциироваться с нарушениями развития, например, аутизмом. Но такая особенность не всегда говорит о проблемах. Об этом в беседе с Life.ru рассказала логопед-дефектолог, автор коррекционно-развивающей программы и сооснователь федеральной сети логопедических центров «Разноцветные цыплята» Елена Мельникова.

Для спокойных и замкнутых детей необходимо больше времени для привыкания к вниманию со стороны взрослых, поскольку таким способом они снижают уровень тревожности. У младенцев до шести месяцев зрительный контакт только формируется, что делает его отсутствие абсолютной нормой. Кроме того, нарушения слуха или зрения, различные заболевания или обычное переутомление также могут временно влиять на способность ребёнка концентрировать внимание.

«Иногда дело во взрослых — если говорить с ребёнком сверху вниз, ему неудобно смотреть в глаза. Лучше сесть рядом, говорить спокойно и мягко — тогда контакт устанавливается легче», — отметила логопед.

Однако существует и ряд тревожных сигналов. Если ребёнок старше полутора лет не реагирует на обращение по имени, не следит за лицом взрослого и не проявляет желания к взаимодействию, это является поводом для беспокойства. К другим настораживающим признакам дефектолог отнесла отсутствие реакции на обращение, неумение указывать на предметы, избегание тактильного контакта и предпочтение одиночных игр.

Мельникова пояснила, что эти особенности могут встречаться при расстройствах аутистического спектра, однако подчеркнула: один отдельный признак ещё не означает диагноз. Беспокоиться стоит только при наличии нескольких характерных сигналов одновременно.

Специалист выделила важность своевременного обращения к профессионалам, объясняя это особой пластичностью мозга ребёнка до трёх лет. Именно в этот период наиболее эффективно можно скорректировать выявленные проблемы. В противном случае, у ребёнка могут возникнуть сложности с развитием речи и адаптацией в детском коллективе.

«Даже если поведение не связано с аутизмом, ребёнку всё равно нужна поддержка. Определить источник трудностей и подобрать подходящие упражнения поможет специалист. Консультация логопеда-дефектолога позволит оценить речевое и коммуникативное развитие и вовремя обратиться неврологу или психологу. Совместная работа специалистов позволит выстроить программу помощи ребёнку», — заключила специалист.

Ранее эксперт рассказала, по каким признакам можно распознать игроманию у ребёнка. По её словам, такие дети совершенно теряют контроль над временем, а главным приоритетом для них постепенно становится именно игра.