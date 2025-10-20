Сектор Газа
Нейропсихолог дала советы по развитию памяти, чтобы не забывать имена, слова и события

Обложка © Freepik / wpixel.com

В погоне за крутыми процессами мы часто недооцениваем элементарные вещи, желая развить память и мышление. Как быстро запоминать имена, слова и события, рассказала Life.ru нейропсихолог Ирина Коржаева. Действенные упражнения — самые простые, говорит эксперт.

Как можно больше разнообразия

Стремитесь узнавать что-то новое, непохожее и незнакомое. Так задействуются разные части мозга, и сигнал между ними развивается. Враг разума — стагнация. Важно задействовать все органы восприятия: аудиальный, сенсорный, тактильный и обогатительный. Трогайте, нюхайте, слушайте, наблюдайте, анализируйте.

Оценивать положение дел с разных сторон

«Важно понимать, что происходит и что с этим можно сделать, с уклоном к истинно позитивному мышлению. Главное избегать ложных позитивных установок. Например: «Я сломал ногу, но это ерунда!» — Смотри, какие цветы. Такой подход расширяет кругозор, помогает искать возможности и пользоваться навыками», — поясняет нейропсихолог.

Также эксперт советует решать кроссворды, играть в тетрис, карты, читать литературу — всё это не дает «засохнуть» мышлению.

Осознанно совмещать разные виды нагрузки

За речь отвечает область Брока, а за пение — височные доли мозга. Поэтому люди, которые заикаются при разговоре или вовсе не могут говорить, могут петь. Нейропсихолог советует совмещать разные виды нагрузки. Например, бегать и читать стихи, играть в теннис и анализировать, готовить и считать.

Хорошо работают дуальные практики, когда обеими руками или ногами одновременно выполняются разные действия: писать, рисовать, махать.

А ещё полезно мечтать. Рассказывать и развёртывать истории внутри себя — это своего рода внутренний воздух.

«Есть отличные нейротренажеры, и мне больше всего нравятся те, которые совмещают когнитивные и физические упражнения», — подвела итог Коржаева.

А вот как перебороть солнечную активность и минимизировать воздействие магнитных бурь на организм, рассказал эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко. Действенный рецепт против вспышек на Солнце есть в материале Life.ru.

