Аэропорт Пулково возобновил работу после инцидента с аварийно севшим самолётом
Аэропорт Пулково. Обложка © Telegram / Аэропорт Пулково
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге полностью восстановил работу после временного прекращения полётов, вызванного инцидентом с выкатом самолёта за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
«Аэропорт возобновил в полном объёме обслуживание рейсов на взлёт и посадку», — говорится в сообщении.
Напомним, самолёт какое-то время кружил над Петербургом и Ленобластью, вырабатывая топливо. После приземления он выкатился за пределы полосы. Обошлось без пострадавших.
