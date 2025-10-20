Аэропорт Пулково возобновил работу после инцидента с аварийно севшим самолётом

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге полностью восстановил работу после временного прекращения полётов, вызванного инцидентом с выкатом самолёта за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

«Аэропорт возобновил в полном объёме обслуживание рейсов на взлёт и посадку», — говорится в сообщении.