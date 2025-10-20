Сектор Газа
Аэропорт Пулково возобновил работу после инцидента с аварийно севшим самолётом

Аэропорт Пулково. Обложка © Telegram / Аэропорт Пулково

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге полностью восстановил работу после временного прекращения полётов, вызванного инцидентом с выкатом самолёта за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

«Аэропорт возобновил в полном объёме обслуживание рейсов на взлёт и посадку», говорится в сообщении.

Напомним, самолёт какое-то время кружил над Петербургом и Ленобластью, вырабатывая топливо. После приземления он выкатился за пределы полосы. Обошлось без пострадавших.

