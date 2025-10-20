Тара Рид, обозреватель RT и бывшая помощница президента США Джо Байдена, поделилась мнением о жизни в России. Она в настоящее время живёт в Москве.

Рид отметила красоту столицы России и доброту её жителей.

«Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми», — приводит слова обозревателя РИА «Новости».

Экс-помощница также рассказала о работе, подчеркнув отсутствие цензуры. По её словам, у неё есть возможность следовать своим интересам и стремиться к истине.