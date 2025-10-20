Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

20 октября, 04:15

Экс-помощницу Байдена Рид восхитила красота Москвы и доброта россиян

Тара Рид. Обложка © X / Tara Reade

Тара Рид, обозреватель RT и бывшая помощница президента США Джо Байдена, поделилась мнением о жизни в России. Она в настоящее время живёт в Москве.

Рид отметила красоту столицы России и доброту её жителей.

«Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми»,приводит слова обозревателя РИА «Новости».

Экс-помощница также рассказала о работе, подчеркнув отсутствие цензуры. По её словам, у неё есть возможность следовать своим интересам и стремиться к истине.

В Кремле предложили россиянам вернуться из Латвии на родину

Тара Рид получила гражданство России в сентябре. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Она хотела получить российский паспорт ещё в мае 2023 года. Рид отметила, что в России её хорошо приняли. В 2019 году Тара Рид обвинила Джо Байдена в домогательствах, что привело к уголовному преследованию.

Лия Мурадьян
