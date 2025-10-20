«Ред Булл» выписали солидный штраф за нарушение безопасности на Гран-при США

Международная автомобильная федерация (FIA) выписала команде Red Bull штраф в €50 тыс. — претензия связана с тем, что один из её сотрудников оказался в закрытой зоне у второй стартовой позиции после начала прогревочного круга на 19-м этапе чемпионата мира в США. В пресс‑релизе федерации говорится, что человек появился там в неподходящий момент, что нарушило регламент безопасности.

На слушании перед судьями представитель команды объяснил ситуацию тем, что не слышал, как ему кричали. Судьи учли это, но всё же назначили €50 тысяч штрафа, при этом половина суммы оставлена условно в качестве превентивной меры, чтобы другим не повадно было.

Кстати, гонку выиграл нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Второе место занял британец Ландо Норрис из McLaren, замкнул тройку монегаск Шарль Леклер на Ferrari. Вкус победы это происшествие не перебило.

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре гонщик Макс Ферстаппен из «Ред Булл» выиграл Гран-при Азербайджана. Пилоты состязались в столице на городской трассе. Второе место занял британец Джордж Расселл из «Мерседес», а замыкал тройку испанский пилот Карлос Сайнс из «Уильямса».