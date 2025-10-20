Не успеваем жить: Россияне пожаловались на нехватку свободного времени

Более трети граждан России испытывают дефицит свободного времени. Основная причина – высокая загруженность на работе, на которую указали 60% участников опроса, сообщает «Газета.ru».

Особенно остро нехватка времени ощущается среди людей в возрасте от 25 до 44 лет: каждый восьмой из этой группы имеет в своем распоряжении лишь один час в день. В то же время, среди респондентов моложе 24 лет и старше 55 лет, такая проблема встречается значительно реже – у 4% и 8% соответственно. При этом, в указанных возрастных категориях почти в полтора раза больше людей, располагающих четырьмя и более свободными часами ежедневно.

В целом, большинство россиян (65%) имеют от одного до четырёх свободных часов в сутки. Менее одного часа свободного времени есть только у 10% опрошенных, чаще всего это люди в возрасте от 45 до 54 лет (17%).

Проблема недостатка свободного времени наиболее актуальна для представителей гуманитарных и творческих профессий. В частности, это сотрудники сферы науки и образования, HR-менеджеры, специалисты по маркетингу и PR, а также работники искусства и медиа. В то же время, в сфере розничной торговли, среди рабочего персонала и специалистов по безопасности эта проблема выражена слабее.

Помимо работы, значительную часть времени занимают домашние обязанности (38%), дорога (21%), а также отвлекающие факторы, такие как социальные сети (19%) и прокрастинация (15%). Дефицит времени негативно сказывается на качестве жизни, мешая опрошенным заботиться о себе, заниматься саморазвитием и полноценно высыпаться. Также отмечается нехватка времени на общение с близкими и отдых.

Если бы респонденты получили дополнительный час, 40% потратили бы его на отдых, 38% – на общение с семьёй, а 36% и 34% – на спорт, хобби и изучение нового. При увеличении свободного времени до трёх часов приоритеты меняются: половина опрошенных (54%) предпочли бы личностное развитие, 45% – досуг с близкими, а 38% – прогулки и поездки. Лишь 3% хотели бы проводить больше времени с коллегами, а 17% – посвятить это время работе.

А ранее Life.ru писал, что главной причиной стресса на работе для россиян является шум. Кроме того, офисные сотрудники быстрее раздражаются из-за разговоров и звонков коллег. Особенно проблема усиливается с ростом числа коворкингов и опен-спейсов.