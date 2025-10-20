Песков: Кремль слышит заявления США по «Томагавкам» и анализирует их
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mrivserg
США никак не уведомляли Кремль о том, что не будут отправлять свои ракеты «Томагавк» на Украину, при этом Москва продолжит внимательно следить за публичными заявлениями Белого дома. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На этот счёт каких-то официальных уведомлений не может быть. Мы слышим и слушаем заявления на этот счёт. Вот так и ориентируемся. Также есть контакты на рабочем, на экспертном уровне, где тоже имеем возможность обмениваться позицией», — ответил он на вопрос о возможном уведомлении со стороны США по поводу «Томагавков».
Напомним, 17 октября Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Американский лидер призвал Украину к заключению соглашения с Россией ради перемирия, а также отказался давать Киеву обещания в поставках американских ракет «Томагавк». По данным портала Axios, переговоры прошли плохо, Трамп занял «жёсткую позицию». Позже Трамп сообщил, что лидер России Владимир Путин негативно отреагировал на идею о передаче ракет Tomahawk противникам России. По словам президента США, он спросил российского политика, не возражает ли он, если Америка поставит несколько ракет Украине, на что Путин отреагировал отрицательно.
