Песков: Кремль слышит заявления США по «Томагавкам» и анализирует их

США никак не уведомляли Кремль о том, что не будут отправлять свои ракеты «Томагавк» на Украину, при этом Москва продолжит внимательно следить за публичными заявлениями Белого дома. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На этот счёт каких-то официальных уведомлений не может быть. Мы слышим и слушаем заявления на этот счёт. Вот так и ориентируемся. Также есть контакты на рабочем, на экспертном уровне, где тоже имеем возможность обмениваться позицией», — ответил он на вопрос о возможном уведомлении со стороны США по поводу «Томагавков».