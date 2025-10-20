Адвокат раскрыл, какие неприятные сюрпризы ждут любителей секса в лифте
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Секс в лифте может быть квалифицирован как мелкое хулиганство с последующим административным арестом до 15 суток, предупредил россиян адвокат Михаил Салкин. По его словам, подобные действия подпадают под статью 20.1 КоАП РФ, предусматривающую наказание в виде штрафа от 500 до 1500 рублей или содержания под стражей.
Юрист также подчеркнул в интервью изданию «Абзац», что, хотя подобные прецеденты встречаются редко, правоохранительные органы регулярно возбуждают административные дела за секс на лестничных площадках, за что нарушителей также ожидает арест.
