Регион
20 октября, 10:24

Адвокат раскрыл, какие неприятные сюрпризы ждут любителей секса в лифте

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Секс в лифте может быть квалифицирован как мелкое хулиганство с последующим административным арестом до 15 суток, предупредил россиян адвокат Михаил Салкин. По его словам, подобные действия подпадают под статью 20.1 КоАП РФ, предусматривающую наказание в виде штрафа от 500 до 1500 рублей или содержания под стражей.

Юрист также подчеркнул в интервью изданию «Абзац», что, хотя подобные прецеденты встречаются редко, правоохранительные органы регулярно возбуждают административные дела за секс на лестничных площадках, за что нарушителей также ожидает арест.

Ранее психолог объяснила, почему танатофилы ищут секс на похоронах и чем они отличаются от некрофилов: разбор психолога. Кроме того, названы три главные причины, почему секс больше не в тренде у зумеров.

