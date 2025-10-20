Адвокат раскрыл, какие неприятные сюрпризы ждут любителей секса в лифте

Секс в лифте может быть квалифицирован как мелкое хулиганство с последующим административным арестом до 15 суток, предупредил россиян адвокат Михаил Салкин. По его словам, подобные действия подпадают под статью 20.1 КоАП РФ, предусматривающую наказание в виде штрафа от 500 до 1500 рублей или содержания под стражей.