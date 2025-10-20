Сектор Газа
20 октября, 11:01

Дочь Федосеевой-Шукшиной анонсировала выписку актрисы

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина готовится покинуть медицинское учреждение в понедельник после полудня. О её состоянии журналистам информагентства РИА «Новости» рассказала дочь — Ольга Шукшина.

«Я еду на выписку. У неё всё благополучно, она чувствует себя лучше нас всех вместе — дай бог, понимаете, так себя чувствовать в таком возрасте… Думаю, может быть, даже пообедаем и спокойно доедем»,цитирует агентство дочь актрисы.

Ранее Life.ru сообщал, что 17 октября народную артистку России Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в московскую клинику, где ей провели успешную операцию по восстановлению сердечного кровотока. Медики выполнили стентирование коронарных сосудов, которое длилось около полутора часов, после чего 87-летняя актриса была переведена в палату для дальнейшей реабилитации под постоянным наблюдением врачей. Параллельно дочь артистки Ольга сообщила, что Федосеева-Шукшина страдает деменцией, и её состояние продолжает ухудшаться — болезнь отразилась на речи и поведении актрисы, которая тяжело переживает из-за своего недуга.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Юрий Лысенко
