Дочь Федосеевой-Шукшиной анонсировала выписку актрисы

«Я еду на выписку. У неё всё благополучно, она чувствует себя лучше нас всех вместе — дай бог, понимаете, так себя чувствовать в таком возрасте… Думаю, может быть, даже пообедаем и спокойно доедем», — цитирует агентство дочь актрисы.