Чёрные заводчики из Петербурга продают смертельно больных щенков кокер-спаниеля

Чёрные заводчики в Санкт-Петербурге продают страдающих от смертельных заболеваний щенков кокер-спаниеля. Покупатели сообщают о гибели животных через несколько дней после приобретения. Об этом 360.ru рассказала одна из пострадавших по имени Анастасия.

Чёрные заводчики продали смертельно больных кокер-спаниелей. Видео © 360.ru

По её словам, заводчик уверял, что первые симптомы недомогания у собаки связаны со стрессом от переезда, однако позднее у животного обнаружили глистов, лямблиоз и парвовирус. Несмотря на экстренное лечение в трёх ветеринарных клиниках и затрат более 100 тысяч рублей, щенок умер от остановки сердца.

«Мы связались с двумя пострадавшими. Один из них через юристов пишет досудебную претензию. Будем выходить в суд и писать жалобу в Роспотребнадзор», — отметила Анастасия.